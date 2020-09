L’Athlone Town: «Shamrock, sappiamo come fermare il Milan»

Europa League, l’Athlone Town scrive allo Shamrock Rovers in merito alla prossima partita contro il Milan

L’Athlone Town ha ricordato il pareggio contro il Milan nel 1975 in Coppa Uefa. Ecco il commento scherzoso al Tweet dello Shamrock Rovers: «Sappiamo una o due cose su come non far segnare il Milan, fateci sapere se avete bisogno di qualche consiglio».

🇮🇹 | We have been drawn to play AC Milan at home in the @EuropaLeague 2nd Qualifying Round. #RoversInEurope pic.twitter.com/AUXEibNyhD — Shamrock Rovers FC ☘️ (@ShamrockRovers) August 31, 2020