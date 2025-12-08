Landucci a Sky: «Serve che il mister ci sia, mi sono rotto. Leao non so come sta. Allegri non so con chi parlava»

Landucci nel post partita di Torino Milan, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la sfida andata in scena all’Olimpico

Marco Landucci, vice allenatore di Massimiliano Allegri, nel post partita di Torino-Milan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

BATTUTE INIZIALI – «Oggi abbiamo messo un po’ a rischio la mia striscia di vittorie. C’è bisogno che il mister ci sia, mi sono rotto un po’ di scatole».

ELOGIO ALLA SQUADRA – «Bisogna elogiare questa squadra che non molla mai, elogiare lo staff tecnico e quello medico che ci ha messo a disposizione Pulisic. Bisogna ringraziare Pulisic che si è messo a disposizione nonostante l’altro giorno stava molto male».

LA SVOLTA – «Il gol di Rabiot ci ha dato forza e convinzione, a fine primo tempo ci siamo messi più tranquilli con Rabiot e Ruben alle spalle di Nkunku, abbiamo girato meglio la palla e fatto tre gol».

PULISIC UN CAMPIONE? – «Un giocatore forte, lo vedi tranquillo negli spogliatoi, poi in campo c’ha una cattiveria sana».

LE CONDIZIONI DI LEAO – «Leao non lo so, un fastidio all’adduttore domani farà gli esami».

SU LOFTUS-CHEEK – «Una bellissima partita, ha tutto per essere un grandissimo, è stato un po’ frenato dagli infortuni».

RICCI E LA BELLEZZA DEL GRUPPO – «Di Ricci ci fidiamo, è un ex, è entrato bene, è uno di quelli che capisce al volo, è un giocatore su cui facciamo molto affidamento, quando lo chiami in causa rispondi sempre presente. Un gruppo così è tanti anni che abbiamo trovato bei gruppi con il mister, ma questi lavorano duro e non si lamentano di nulla».

SIAMO SIMPATICI – «Siamo toscani ci intendiamo molto bene, siamo anche simpatici».

ALLEGRI AL TELEFONO – «Io il telefono non ce l’avevo, non so chi l’ha chiamato, lo chiama sempre qualcuno. Poi sa quando lui è fuori».