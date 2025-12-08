Landucci a DAZN: «Nel primo tempo siamo stati polli. Questa è la partita della svolta»

Landucci al termine di Torino Milan ha commentato la sfida vinta in rimonta ai microfoni di DAZN

Marco Landucci, vice allenatore di Massimiliano Allegri, nel post partita di Torino-Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

UN GRUPPO PAZZESCO – «Nel primo tempo abbiamo sbagliato perché non ci aspettavamo che il Torino ci aspettasse. Siamo stati polli, perché dovevamo allargare il gioco invece abbiamo concesso ripartenza. Però nel secondo tempo, come al solito questa squadra ci mette squadra, cuore. C’è da ringraziare staff medico, Pulisic. Se abbiamo 31 punti è perché è una squadra che non si lamenta. Non ho mai trovato un gruppo così, bisogna continuare».

NKUNKU IN CRESCITA – «Nel secondo tempo è cresciuto come tutta la squadra. A lui piace mettersi mezzala, ma secondo noi deve giocare più sotto la porta. Poteva trovare il gol, e stato bravo sul colpo di tacco. Nel secondo tempo mi è piaciuto e sono convinto farà sempre meglio».

LA PARTITA DELLA SVOLTA – «Sono 3 punti importanti. Questa è la partita della svolta secondo me. Dobbiamo entrare con la mentalità di vincere le partite, raccogliere più punti possibile. Abbiamo vinto, siamo contenti».