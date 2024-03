Lacroix Milan, una rivale si iscrive alla corsa per l’obiettivo dei rossoneri in difesa! Ecco quale

Lacroix Milan, una rivale si iscrive alla corsa per l’obiettivo dei rossoneri in difesa! Ecco di quale squadra si tratta: le ultime

Maxence Lacroix, difensore del Wolfsburg non è mai uscito dai radar del calciomercato Milan, con i dirigenti rossoneri che avevano sondato il suo nome per rinforzare il reparto arretrato in inverno. Il suo nome torna di moda per l’estate, stando a quanto riferito da L’Equipe.

Il francese classe 2000 non rinnoverà il proprio contratto (in scadenza nel 2025) col club tedesco, dunque in estate potrebbe andare via a prezzo di saldo. Sulle sue tracce anche una rivale dei rossoneri: si tratta della Juve, che si sarebbe iscritta alla corsa negli ultimi tempi.