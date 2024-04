Lacroix Milan, blitz tedesco del ds D’Ottavio! CIFRE e DETTAGLI del possibile affare: tutti gli aggiornamenti

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda Lacroix, il difensore che il calciomercato Milan ormai da diverse settimane ha messo nel mirino per rinforzare il proprio reparto arretrato in estate.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore francese del Wolfsburg si avvicina ai rossoneri. Nei giorni scorsi il diesse D’Ottavio è stato in Germania e ha messo a segno un primo vero blitz: si lavora con il club tedesco per abbassare le richieste sul cartellino del giocatore, il cui prezzo si aggira sui 20 milioni di euro pur in scadenza tra un anno.