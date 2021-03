La Uefa esaltata da Milan-Manchester United – VIDEO

Attraverso il proprio account social la Uefa Europa League ha voluto celebrare il big match in programma questa sera a San Siro tra Milan e Manchester United: ecco le immagini più belle scelte dal social media manager della competizione europea.

“Cosa succederà a San Siro?” la domanda che i tifosi della due squadre si staranno ponendo da giorni. Il Milan parte con due risultati su tre favorevoli visto il pareggio meritato strappato all’Old Trafford nella gara di andata.

🔜 AC Milan 🆚 Manchester United

👀 What will happen at the San Siro?#UEL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2021