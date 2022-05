La Russa choc: «Il Milan vincerà lo scudetto grazie al Covid». Le parole del politico tifoso dell’Inter

Clamorose affermazioni del politico di Fratelli di Italia Ignazio La Russa a Sportitalia sul duello scudetto tra Milan e Inter.

Le sue parole: «I numeri dicono dicono che l’Inter ha due punti in meno perché ha giocato una partita per il Coronavirus in un momento sbagliato. Il Milan vincerà lo scudetto per il Coronavirus».