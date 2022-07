La passione per il calcio? La spiegazione di Mesjasz

Malgorzata Mesjasz, nuova calciatrice del Milan Femminile, ha spiegato come è nata la sua passione per il calcio

Durante l’intervista a Milan Tv, Mesjasz ha spiegato come è nata la sua passione per il calcio:

«La mia passione per il calcio è nata quando ho iniziato a giocare con mio fratello maggiore, anche lui ora calciatore professionista. Avevo solo otto anni quando ho iniziato a giocare a calcio. Ho iniziato giocando per la squadra della mia città, in Polonia poi sono passata per altri club polacchi fino ad arrivare in Germania, dove ho giocato nelle ultime tre stagioni».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE