La classifica provvisoria di Serie A in attesa del Napoli

Ecco la classifica provvisoria di Serie A in attesa degli ultimi match della 33esima giornata, ovvero: Napoli-Roma e Atalanta-Hellas Verona. Milan ancora in vetta a +2 dall’Inter che potrebbe essere riagganciata dal Napoli in caso di vittoria contro la Roma.

Milan 71 (33)

Inter 69 (32)

Napoli 66 (32)

Juventus 63 (33)

Roma 57 (32)

Fiorentina 56 (32)

Lazio 56 (33)

Atalanta 51 (31)

Sassuolo 46 (33)

Hellas Verona 45 (32)

Torino 40 (32)

Udinese 39 (31)

Bologna 38 (32)

Empoli 34 (33)

Spezia 33 (33)

Sampdoria 29 (33)

Cagliari 28 (33)

Venezia 22 (32)

Genoa 22 (33)

Salernitana 19 (31)