Kvaratskhelia si presenta al Napoli: «Mi ispiro a Cristiano Ronaldo…». Le parole dell’attaccante georgiano

Kvicha Kvaratskhelia si è presentato ai tifosi del Napoli durante la conferenza stampa a Folgarida-Dimaro. Ecco le parole del nuovo attaccante partenopeo:

«Ho scelto il 77 a Napoli perché 7 è il mio numero preferito, ma era rimasto solo il doppio 7, mi porta fortuna. Ho scelto Napoli perché è una squadra molto forte, gioca un buon calcio. Quando ho avuto l’offerta ufficiale del Napoli ho deciso subito, non ci ho pensato su due volte. Per me è un grande stimolo giocare in una grande squadra, sono venuto qui per dare il massimo»