Krunic via dal Milan? Il club ha preso una decisione, le condizioni per l’addio

Scelta fatta. Tra i possibili addii al calciomercato Milan c’è quello di Krunic. In tal senso il club ha preso una decisione, le condizioni:

come riportato da Sky Sport il centrocampista è in vendita, ma andrà via solo con un’offerta adeguata. Su di lui ci sono Fenerbahce e Lione.