Krunic resta o va via? Per Pioli è intoccabile ma… Tutti gli aggiornamenti sul futuro del centrocampista

Sky Sport ha fatto il punto sul futuro di Rade Krunic, centrocampista finito nel mirino del Fenerbahce. Il giocatore è tentato dal trasferimento in Turchia, ma l’operazione non è semplice.

Per Pioli, infatti, il bosniaco fa parte di quella lista di calciatori della sua rosa ritenuti intoccabili. Servirà un’offerta davvero convincente per convincere il Milan: per questo al momento si va verso una permanenza.