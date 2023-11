Krunic Milan: cambia il futuro del bosniaco! Cosa può succedere a gennaio per quanto riguarda il centrocampista

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, Rade Krunic resta un giocatore fondamentale per Stefano Pioli ma non più incedibile. Almeno non per il Milan.

Il centrocampista bosniaco, infatti, è ancora attratto dalle sirene milionarie del Fenerbahce e ha avanzato una richiesta economica nella trattativa per il rinnovo del contratto considerata troppo elevata dallo stato maggiore rossonero.