Krunic Milan, il bosniaco è la prima scelta a centrocampo per Pioli

Rade Krunic è un calciatore fondamentale per gli equilibri tattici del Milan, non a caso è la prima scelta di Pioli: le ultime sul rinnovo

Rade Krunic è una pedina fondamentale nello scacchiere del Milan di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero lo considera la prima scelta a centrocampo e spinge per il rinnovo. A parlare della situazione relativa al bosniaco è Tuttosport.

Il quotidiano si sofferma sulla ferma volontà dell’allenatore rossonero di non cedere il centrocampista. I dialoghi per il suo rinnovo sono già in corso, pur con qualche difficoltà dovuta a visioni diverse sull’ingaggio. I rossoneri considererebbero una sua cessione solo di fronte ad un’offerta adeguata.