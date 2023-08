Krunic Fenerbahce, si muove anche Dzeko: l’ex attaccante dell’Inter ha fatto una telefonata al bosniaco. Il retroscena

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato un retroscena della trattativa che potrebbe portare Rade Krunic a vestire la maglia del Fenerbahce.

Il centrocampista del Milan sembra aver già accettato l’offerta del club turco, convinto non solo dalla proposta economica ma anche da una telefonata del compagno di nazionale Dzeko (ex attaccante dell’Inter oggi in forza proprio al Fenerbahce).