Krunic «Siamo preparati. La fiducia del mister è importante»

Rade Krunic ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Milan TV nel corso del prepartita di Sampdoria Milan

Rade Krunic è la mossa di Stefano Pioli per rimpiazzare l’infortunato Kessiè a centrocampo nel match di stasera con la Sampdoria. Il bosniaco parla così ai microfoni di Milan TV nel prepartita del match di Marassi.

«Ci siamo preparati alla grande, conosciamo il mister da tempo ed è il nostro grande vantaggio. Abbiamo avuto tempo, ci siamo preparati soprattutto per questa prima partita che per ora è la più importante. Fiducia del mister? Per me è una cosa molto importante, sono contento di giocare e di provare ad aiutare la squadra. Sono sempre pronto, poi il mister fa le sue scelte. Tifosi? Anche se siamo in trasferta sarà bello giocare davanti a loro. Non vediamo l’ora di tornare a San Siro davanti ai nostri tifosi.»

Il centrocampista ha poi rilasciato queste dichiarazioni a Dazn: «Non vedevamo l’ora di ricominciare, oggi sarà particolare perchè sarà bello giocare davanti ai tifosi allo stadio, anche se non pieno ma è comunque importante. Milan di Pioli più forte? Per me sì, lo abbiamo detto in riunione oggi ed anche io sono consapevole che molti qui hanno più fiducia. Duttilità? Io penso che in questo modulo non ho il mio ruolo di mezzala ma posso aiutare ed il mister lo vede, che sia da mediano o trequarti io dò il massimo poi dipende dal mister le scelte che fa.»