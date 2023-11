Krstovic, l’obiettivo del Milan si è bloccato col Lecce? Il dato sconfortante

Periodo negativo per Nikola Krstovic: l’attaccante del Lecce, obiettivo di calciomercato del Milan, non trova il gol da tempo

Dopo una grande avvio di stagione, che aveva fatto sì che i grandi club italiani come Inter e Milan mettessero gli occhi su di lui, Nikola Krstovic sembra essersi bloccato. Il dato realizzativo per l’attaccante del Lecce è abbastanza sconfortante.

Contro il Verona l’attaccante montenegrino non è riuscito mai a tirare in porta e con questa partita salgono a otto il numero di partite in cui, nell’ultimo periodo, il numero 9 di D’Aversa non è riuscito ad andare a segno.