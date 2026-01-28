Kovacic, piovono conferme! Obiettivo concreto per giugno, può arrivare a queste condizioni

Kovacic, arrivano conferme rispetto alle indiscrezioni delle ultime ore: l’ex Inter è un obiettivo concreto per la prossima estate

Le voci delle ultime ore trovano una conferma definitiva che accende le speranze del popolo rossonero. Secondo quanto riferito da Pietro Balzano Prota su MilanVibes, Mateo Kovačić non è più solo una suggestione, ma è ufficialmente considerato un’opzione concreta per il mercato estivo del Milan.

Kovacic, il ritorno del “Professore”: la conferma di Balzano Prota

Dopo i primi sondaggi esplorativi, la trattativa per il centrocampista croato del Manchester City entra in una fase di pianificazione strategica:

Obiettivo Giugno: Nonostante la necessità di rinforzi immediati, il Milan ha deciso di puntare su Kovačić per la sessione estiva. Il club vuole regalare a Massimiliano Allegri un giocatore capace di innalzare il tasso tecnico e la gestione del possesso palla in vista del ritorno in Champions League.

Nonostante la necessità di rinforzi immediati, il Milan ha deciso di puntare su Kovačić per la sessione estiva. Il club vuole regalare a un giocatore capace di innalzare il tasso tecnico e la gestione del possesso palla in vista del ritorno in Champions League. La garanzia Modrić: Come già emerso nei giorni scorsi, la presenza di Luka Modrić a Milanello è il fattore X. Il Pallone d’Oro croato starebbe giocando un ruolo attivo nel convincere l’amico e compagno di Nazionale a sposare il progetto rossonero 2026/2027.

Come già emerso nei giorni scorsi, la presenza di a Milanello è il fattore X. Il Pallone d’Oro croato starebbe giocando un ruolo attivo nel convincere l’amico e compagno di Nazionale a sposare il progetto rossonero 2026/2027. Duttilità Tattica: Kovačić è il profilo ideale per il centrocampo di Allegri: può agire da mezzala di qualità o da regista aggiunto, portando quell’ordine che il tecnico livornese cerca per completare il reparto.

La strategia di Igli Tare

Per Igli Tare, Kovačić rappresenta il colpo d’esperienza internazionale che bilancia la linea verde del club. Con il contratto in scadenza nel 2027, l’estate 2026 sarà il momento perfetto per trattare con il City a cifre ragionevoli, evitando aste folli a gennaio. Il croato si inserirebbe in una mediana di “senatori” accanto a Modrić e Rabiot, creando un reparto che per classe e palmarès avrebbe pochi eguali in Europa.