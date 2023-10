Koulierakis Milan: la strategia del club rossonero per il difensore

Tra i nomi accostati al Milan sul mercato c’è quello di Koulierakis. Ecco la strategia dei rossoneri per il difensore

Idee chiare. Tra i nomi accostati al Milan sul mercato c’è quello di Koulierakis. Ecco la strategia dei rossoneri per il difensore:

secondo Calciomercato.com l’idea è quella di provare una nuova offensiva per il forte centrale del Paok e della nazionale greca Kostantinos Koulierakis. Il classe 2003 piace molto da diversi mesi. Il Milan vuole accelerare i tempi e lavora già in vista della riapertura del mercato invernale per non farsi trovare impreparato.