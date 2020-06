Kouassi dice “no” a Leonardo: lascerà il Psg. Il Milan prova il colpo a zero

Kouassi ha comunicato a Leonardo di voler lasciare il Psg: niente rinnovo e occasione d’oro per il Milan di prenderlo a zero

Nonostante nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un rinnovo vicino tra il Psg e Tanguy Kouassi, oggi RMC Sport lancia la bomba: il giovane difensore non rinnoverà con il club parigino. Il prospetto del Psg giovanile ha infatti informato Leonardo che non firmerà il suo primo contratto professionistico rilanciando così le possibilità del Milan di acquistarlo.

Nonostante la giovane età Kouassi, considerato da molti l’erede di Thiago Silva a Parigi, aveva guadagnato la fiducia di Tuchel raggiungendo 13 presenze tra tutte le competizioni finendo addirittura tra i titolari in partite importanti nel corso del campionato. Ora però la doccia fredda per Leonardo e i tifosi del Psg: Kouassi andrà via. Il Milan, che nelle scorse settimane ha lavorato assiduamente per trovare un accordo con il giocatore, vede così rilanciare le proprie chance provando a chiudere il colpo a zero come fatto oggi per un altro giovane proveniente dalla Ligue 1: Pierre Kalulu.