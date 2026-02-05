Connect with us

News

Kostic Milan, i rossoneri in trattativa con il Partizan per portare in Italia il talento classe 2007 in estate. Le novità

Published

2 ore ago

on

By

andrej kostic

Kostic Milan, i rossoneri proseguono i contatti con il Partizan Belgrado in vista dell’estate. Le novità sulla trattativa dal Corriere dello Sport

Il Milan continua a lavorare con determinazione per portare in Italia Andrej Kostić, giovane attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado, che ha già attirato l’attenzione della dirigenza rossonera.

Ritardo nella trattativa: il mancato accordo di gennaio

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’affare per Kostić non si è concluso a gennaio a causa di un mancato accordo sulla cifra del cartellino. Il Milan era pronto a chiudere la trattativa per il diciottenne, ma le divergenze economiche con il Partizan Belgrado hanno fatto saltare il trasferimento. Nonostante il fallimento dell’operazione a gennaio, il Diavolo ha intenzione di riprovare a portare l’attaccante serbo a Milano nella finestra estiva del mercato.

Un giovane di prospettiva per il Milan

Il profilo di Andrej Kostić è particolarmente apprezzato dalla dirigenza rossonera, che lo considera una risorsa per il futuro. Nonostante la sua giovane età, Kostić ha dimostrato grande talento con il Partizan, e il Milan intende continuare i dialoghi con il club serbo nelle prossime settimane per cercare di trovare un accordo favorevole a entrambe le parti. Con un occhio rivolto al futuro, Kostić potrebbe essere una delle promesse più interessanti per la rosa rossonera.

LEGGI ANCHE – Ultimissime calciomercato Milan | Trattative | Ultim’ora

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan5 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: riflessioni sul riscatto di Fullkrug, le cifre per la cessione di Jimenez

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Pizzul Pizzul
News11 mesi ago Redazione Milannews24

Morte Pizzul, la voce storica del calcio italiano e i suoi inizi: «In ritardo alla mia prima telecronaca…» – VIDEO

Morte Pizzul, storica intervista allo storico telecronista italiano scomparso nella giornata di oggi: il ricordo – VIDEO Nel giorno della...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×