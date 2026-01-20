Kostic, si complica l’arrivo dell’attaccante? Permane la distanza col Partizan Belgrado. La richiesta

Kostic, continua la trattativa con il Partizan Belgrado per il centravanti classe 2007 ma permane la distanza tra domanda e offerta

Nonostante la vittoria sul Lecce abbia portato serenità sul campo, il mercato rossonero vive ore di stallo sul fronte delle entrate giovani. Uno degli obiettivi principali per il centrocampo del futuro, il giovanissimo Andrej Kostic, sembra allontanarsi momentaneamente da Milanello.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, permane una significativa distanza tra il Milan e il Partizan Belgrado per il trasferimento del classe 2007 in Italia.

Kostic, il punto sulla trattativa

Igli Tare ha individuato in Kostic il profilo perfetto da inserire inizialmente nel Milan Futuro per poi aggregarlo alla prima squadra di Allegri, ma l’accordo non è ancora dietro l’angolo:

Il Partizan continua a fare muro sulla valutazione del cartellino. Sebbene il Milan abbia manifestato un interesse concreto, la richiesta economica del club serbo e la struttura dei bonus restano i nodi principali da sciogliere. La concorrenza: Lo stallo nelle negoziazioni potrebbe permettere ad altri club europei di inserirsi. Kostic è considerato uno dei prospetti più cristallini del calcio balcanico e il Milan non vuole partecipare ad aste al rialzo, fedele alla sua linea di sostenibilità finanziaria.

Lo stallo nelle negoziazioni potrebbe permettere ad altri club europei di inserirsi. Kostic è considerato uno dei prospetti più cristallini del calcio balcanico e il Milan non vuole partecipare ad aste al rialzo, fedele alla sua linea di sostenibilità finanziaria. Strategia rossonera: Il club di via Aldo Rossi non ha intenzione di forzare la mano. La dirigenza attende un segnale di apertura dal Partizan, convinta che la volontà del ragazzo di approdare in una big europea possa giocare un ruolo chiave nelle prossime settimane.

Un investimento per il 2026 e oltre

L’eventuale arrivo di Kostic si inserirebbe nel piano di rinnovamento iniziato con Jashari e Ricci. Allegri ha dimostrato di non aver paura di lanciare i giovani, e lo sloveno rappresenterebbe un altro tassello per abbassare l’età media della rosa garantendo qualità tecnica nel lungo periodo.