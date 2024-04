Koopmeiners Milan: l’Atalanta tranquilla sul futuro del centrocampista, la RIVELAZIONE

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Koopmeiners. Percassi a Mediset nel pre di Fiorentina Atalanta ha fatto chiarezza

Il futuro di Koopmeiners, accostato al calciomercato Milan e alla Juventus, resta da definire. Intervenuto a Mediaset nel pre di Fiorentina Atalanta, Luca Percassi ha fatto chiarezza:

LE PAROLE – «Non è durante il campionato che l’Atalanta, soprattutto in un finale di questa importanza, ha la necessità di sedersi a parlare di un proprio giocatore. Koopmeiners, come altri compagni, sta facendo bene e può attrarre interessi di varie squadre. Ma siamo tranquilli, non abbiamo ricevuto alcun tipo di interesse e oggi non è nostro obiettivo parlare dei nostri tesserati. A fine stagione si affronterà il mercato con l’obiettivo unico di rinforzarci»