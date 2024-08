Koné Milan, Roma ora in NETTO VANTAGGIO! Sarebbe stato un’opzione per i rossoneri SOLO se… La verità sul centrocampista

Col ritorno di oggi di Ismael Bennacer a Milanello per gli allenamenti, cominciano ad intravedersi dei segnali inequivocabili che allontanerebbero l’arrivo di Manu Koné per il mercato Milan. Secondo Calciomercato.com, quella del centrocampista francese sarebbe potuta essere un’opzione per i rossoneri solo in caso di cessione dell’algerino.

Ora la Roma pare in netto vantaggio per il suo acquisto dal Borussia Moenchenglabdach. Il club rossonero resta vigile sul mercato e potrebbe puntare su un giovane centrocampista italiano.