Klopp Milan: marcia indietro sul futuro, le PAROLE fanno sognare i tifosi rossoneri

Jurgen Klopp, ex allenatore del Liverpool, può essere un’opzione per la panchina del Milan? Le parole fanno sognare i tifosi

Jurgen Klopp, ex allenatore del Liverpool accostato, seppur senza troppa convinzione negli scorsi mesi, anche al Milan, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano ‘The Athletic’, soffermandosi in modo particolare sul proprio futuro. Le parole fanno sognare i tifosi rossoneri:

LE PAROLE – «Direi che non allenerò più, ma cosa ne so? Una volta ho avuto una pausa di quattro mesi e poi è arrivata quella bellissima ragazza che è il Liverpool. Presto compirò solo 57 anni e non voglio semplicemente sedermi e provare a imparare a giocare a golf. Tornerò qui per guardare le partite, su questo non ci sono dubbi. Ho sentito che Pep Guardiola potrebbe dimettersi l’anno prossimo. Carlo Ancelotti non lo farà per i prossimi 10 anni. I prossimi manager di livello mondiale sono già là fuori, quindi date loro una possibilità. Musica, calcio e vita. Grazie mille. Non ho nient’altro da dire. Se vuoi cantare una canzone, fallo e basta»