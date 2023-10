Kjaer, record di presenze con la Danimarca: il messaggio del difensore del Milan

Con la partita disputata contro il San Marino, Simon Kjaer è entrato definitivamente nella storia della Danimarca, raggiungendo quota 130 presenze e diventando ufficialmente il calciatore con più presenze nella storia della nazionale, superando Peter Schmeichel.

130.

These guys! This team! This staff! These fans!

My family, my team and my country.🇩🇰

Proud and humble.

