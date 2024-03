Kjaer Milan, SVOLTA improvvisa nel futuro del difensore! Il rinnovo ora... Gli aggiornamenti

Kjaer Milan, SVOLTA improvvisa nel futuro del difensore! Il rinnovo del contratto ora… Gli aggiornamenti sul danese

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Simon Kjaer, il cui contratto con il Milan è in scadenza al termine di questa stagione.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la società rossonera ha posticipato a maggio la decisione finale riguardo il futuro del danese. Il giocatore vorrebbe restare a Milano ma il club al momento non ha fatto ancora una proposta per il rinnovo: tutto dunque è ancora possibile, non si esclude nessuno scenario.