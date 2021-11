Kjaer: «Senza il Milan la mia carriera non sarebbe stata così importante»

Simon Kjaer ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sul sito simonkjaergifs.com in cui ha raccontato la sua carriera da calciatore

Simon Kjaer ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sul sito simonkjaergifs.com in cui ha raccontato la sua carriera da calciatore. Ecco le sue parole sul rinnovo con il Milan:

«Non c’è altro posto dove preferirei essere in questo momento, la soluzione perfetta per me, mia moglie e i miei figli, nel paese che mi piace di più. Il calcio italiano ora è più dinamico con un aspetto tattico che ovviamente mi piace essendo un difensore. Non avrei mai potuto scrivere pezzi così importanti della mia carriera se non fossi arrivato al Milan. Potrei finire dicendo che posso giocare altri 5 anni, ma vediamo, poi finalmente andrò in pensione»

