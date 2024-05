Kjaer Milan, spunta il DIALOGO con Pioli: danese al settimo cielo, il RETROSCENA è da impazzire

Kjaer-Milan, spunta il dialogo con Pioli: il centrale danese partirà titolare sabato sera con la Salernitana

Come riferito dal Corriere dello Sport, la gara di sabato sera a San Siro tra Milan e Salernitana non sarà solo l’ultima di Stefano Pioli sulla panchina rossonera.

A salutare sarà anche Simon Kjaer insieme ad Olivier Giroud: il centrale danese ha avuto un confronto a Milanello con Stefano Pioli in questi giorni dove è stato concordato che l’ex Atalanta scenderà in campo dal primo minuto nella sua ultima apparizione in maglia rossonera.