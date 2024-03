Kjaer via dal Milan? L’Arabia Saudita chiama il rossonero e questi SEI giocatori di Serie A. Le ultime sul prossimo mercato estivo

Tanti giocatori in scadenza di contratto della Serie A potrebbero optare per la Saudi Pro League nella prossima sessione di calciomercato.

Tra questi il rossonero Simon Kjaer ma anche Juan Cuadrado dell’Inter, Chris Smalling della Roma e Nahitan Nandez del Cagliari. Ma la lista non finisce qui. I soldi offerti dai club sauditi potrebbero tentare anche altri giocatori di Serie A, come in passato è già accaduto con Sergej Milinkovic-Savic e Marcelo Brozovic.