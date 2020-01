Kjaer alla quarta di fila. Finora con lui in campo il Milan ha sempre vinto

Simon Kjaer è il simbolo della rinascita insieme a Ibra. Stasera sarà titolare per la quarta di fila e con lui il Milan ha sempre vinto

Simon Kjaer più di Ibra. Ovviamente nessuno mette in discussione l’apporto che Ibrahimovic ha dato al Milan, ma giocando coi numeri, il vero simbolo delle ultime vittorie rossonere è proprio il centrale danese. Con lui in campo il Milan ha fatto tre vittorie su tre mentre nella prima di Ibra, senza il danese, i rossoneri avevano strappato solo un pareggio contro la Sampdoria.

Questa sera Kjaer giocherà per la quarta volta di fila. Match importante quello contro il Torino perchè per come è partita la stagione del Milan arrivare in fondo in Coppa Italia sarebbe un bel modo per rilanciarsi.