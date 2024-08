Kiwior Milan: può partire negli ultimi giorni di mercato! La RICHIESTA dell’Arsenal per il difensore è QUESTA

Kiwior Milan: può partire negli ultimi giorni di mercato! Questo il prezzo dell’Arsenal per il difensore polacco

Come riportato dal giornalista Ekrem Konur su X, il difensore Jakub Kiwior potrebbe andare via dall’Arsenal prima della chiusura del calciomercato.

I Gunners chiedono 25/30 milioni di sterline per lasciar partire il giocatore polacco, sul quale c’è l’interesse del Napoli e del calciomercato Milan. In caso di cessione di Kalulu alla Juventus, ecco che Kiwior potrebbe diventare un’occasione per i rossoneri.