Kiwior Milan, si riapre tutto! L’Arsenal non fa sconti ma dice sì a queste condizioni: le NOVITÀ

Kiwior Milan, si riapre tutto! L’Arsenal non fa sconti ma apre a queste condizioni: le NOVITÀ sul difensore polacco

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Jakub Kiwior, uno dei nomi sondati negli scorsi mesi dal calciomercato Milan per rinforzare la difesa e che potrebbe tornare d’attualità per la sessione estiva.

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che svela come l’Arsenal, che lo ha pagato 25 milioni di euro, non è intenzionato a fare grossi sconti ma certamente nemmeno le barricate. I margini per un’operazione da giugno in poi potrebbero esserci.