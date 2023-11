Kiwior Milan: la porta rimane socchiusa, lo scenario

La sessione di calciomercato invernale si avvicina e il Milan continua a muoversi a caccia di rinforzi. Pronta una missione per Kiwior

Cercasi difensore. La sessione di calciomercato invernale si avvicina e il Milan continua a muoversi a caccia di rinforzi. Pronta una missione londinese per Moncada e D’Ottavio.

Come riportato da Calciomercato.com tra i nomi seguiti c’è quello di Kiwior. Il club rossonero sarebbe pronto a presentare un’offerta in prestito oneroso con diritto di riscatto. Tutto dipenderà dalla decisione finale di Arteta: al momento non ci sono grandi margini ma la porta rimane socchiusa.