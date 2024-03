Kirovski Milan, missione compiuta: fumata bianca in arrivo! Ecco quale ruolo ricoprirà: tutti gli aggiornamenti

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda Jovan Kirovski, il dirigente individuato da Zlatan Ibrahimovic per il suo nuovo Milan. Come riportato da Relevo, la missione dello svedese è da considerarsi compiuta.

È ormai praticamente definito il suo arrivo in rossonero, mancherebbero soltanto le firme e la conseguente ufficialità. Per Kirovksi è già pronto un ruolo dirigenziale tra settore giovanile e prima squadra.