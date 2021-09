Kessie scrive ai tifosi, vuole esserci con la Lazio: «Sono pronto» – FOTO

Franck Kessie potrebbe recuperare in tempo per la sfida contro la Lazio. Il suo messaggio ai tifosi del Milan sui social

Franck Kessie è tornato a Milanello e Stefano Pioli sta valutando la sua condizione, nella speranza di recuperarlo in tempo per la partita di San Siro contro la Lazio.

Il centrocampista ivoriano ha scritto un messaggio social ai tifosi, che fa sperare in bene per domenica (e forse anche per il rinnovo di contratto. Ecco cosa ha scritto su Instagram: «Sono pronto».