Kessié Milan: i rossoneri hanno le alternative già pronte. La situazione

Kessié Milan: il rinnovo non arriva e i rossoneri allora guardano al futuro con gli innesti comunque già assicurati. La situazione

Ancora in stallo la situazione Kessié Milan. Come raccontato in precedenza, i rossoneri stanno facendo di tutto per convincere il giocatore a cambiare idea, facendolo così rinnovare il contratto in scadenza nel 2022.

Secondo quanto rivela Tuttosport, però, il Milan non sarebbe nemmeno così tanto allarmato. Infatti, la dirigenza sta già facendo i conti senza l’oste, o meglio, senza Kessié. Infatti, il diavolo si tutelerà con Yacine Adli, in forza al Bordeaux, in prestito dai rossoneri; e Tommaso Pobega, prestato al Torino, ma in estate farà rientro a Milanello.