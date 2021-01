Kessie, la faccia anche quando si perde: il dispiacere è social

Kessie si affida ai social per mostrare il dispiacere per una sconfitta che contro l’Inter vale doppio e che invita a non mollare

Kessie si affida ai social per mostrare il dispiacere per una sconfitta che contro l’Inter “vale doppio” e che invita a non mollare. Pratica abituale per il mediano di Pioli che di solito commenta a fine gara nel bene e nel male. Questa volta nel male perchè è giusto comunque metterci la faccia sempre.

FINO ALLA FINE- “Dispiace per questa sconfitta. Continuiamo a lavorare, insieme fino alla fine. 💪🏿 #SempreMilan @acmilan”.