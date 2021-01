Kessie, con il Toro entra nella ripresa ma è comunque festa sui social per il passaggio del turno in attesa di conoscere l’avversaria

Kessie, con il Toro entra nella ripresa ma è comunque festa sui social per il passaggio del turno in attesa di conoscere l’avversaria. Minuto 63, dentro al posto di Calabria, non una consuetudine per il mediano rossonero, abituato a giocare tutte le partite dall’inizio alla fine. Una forza straripante che di tanto in tanto richiede il meritato riposo.

AVANTI- “Si va ai quarti! Avanti così!”. Con queste poche parole il centrocampista rossonero festeggia la vittoria sui social, come sotto riportato.