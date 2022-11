Kessie all’Inter? I nerazzurri chiedono al Barcellona un aiuto con lo stipendio. Solo così può sbloccarsi l’affare

Se il Milan ha detto no a un ritorno di Kessie l’Inter avrebbe lasciato uno spiraglio. Sono state poste, però, alcune condizioni. Innanzitutto, l’operazione può essere messa in piedi soltanto attraverso un prestito.

E, da questo punto di vista, considerato che il tesseramento per il Barca è avvenuto senza costi per il cartellino, dato che il contratto di Kessie con il Milan era in scadenza, ci possono essere i margini per “lavorare”. In aggiunta, però, il club nerazzurro vorrebbe che Laporta desse un contributo al pagamento dell’ingaggio da 6,5 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.