Kessié in nazionale: ecco il minutaggio con la Costa d’Avorio

Franck Kessié è sceso in campo con la sua Costa d’Avorio, nella limpida vittoria per 3-0 sul Mozambico. Ecco quanto ha giocato il rossonero

Serata vittoriosa anche per Franck Kessié, che con la sua Costa D’Avorio distrugge il Mozambico con secco 3-0, nel match valevole per l’ultima giornata di qualificazione ai mondiali in Qatar.

Il centrocampista del Milan è rimasto in campo per ben 77 minuti, prima di essere stato sostituito da Serey Die. Niente gol per Kessié, che ha comunque giganteggiato in a centrocampo.