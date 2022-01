ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Kessie, che elogi: «È il motore della Ferrari Milan». Il centrocampista ivoriano ancora sugli scudi

Patrice Beaumelle, ct della Costa D’Avorio, esalta Franck Kessie a La Gazzetta dello Sport.

Le sue parole: «Milan è il motore della tua Ferrari, non perderlo. È un po’ Gullit e un po’ Seedorf lo vidi per la prima volta nel 2014 e me ne innamorai. Giocava centrale difensivo, era il capitano dell’Under 20. Un talento».