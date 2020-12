Kessié come Ibrahimovic: 20 gol in maglia rossonera per l’ivoriano

Kessié è il giocatori più prolifico, al pari di Zlatan Ibrahimovic, da quando veste la maglia rossonera del Milan

Dal suo arrivo al Milan nella stagione 2017/18, Franck Kessie ha segnato 20 gol in Serie A: nessun rossonero ha fatto meglio nel periodo, al pari di Zlatan Ibrahimović.

Il centrocampista ivoriano, inoltre, ha segnato quattro gol in questo campionato in 10 presenze, eguagliando il numero di reti realizzate nell’intero campionato 2019/20 in 35 gare disputate. In chiusura, Kessie è l’unico centrocampista centrale ad aver segnato almeno quattro gol in ciascuna delle ultime cinque stagioni (dal 2016/17) nei cinque maggiori campionati europei.