Kessie, c’è la proposta di rinnovo del Milan: ecco le cifre

Il Milan è sul punto di formalizzare la prima offerta ufficiale da presentare all’entourage di Kessie per rinnovare il contratto

Secondo quanto riportato da Andrea Longoni, il Milan sarebbe sul punto di formalizzare la prima offerta ufficiale da presentare all’entourage di Frank Kessie per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Una proposta di prolungamento da 5,5 milioni di euro più bonus, una proposta a salire a livello salariale per il centrocampista ivoriano che sarà un punto fermo della rosa milanista anche in futuro.

Ancora non è dato sapere quale sia la richiesta del giocatore ma la prima proposta avanzata dal Milan potrebbe portare ad un accordo a breve.