Kessiè via dal Barcellona? Presto l’incontro con Xavi: le ultime sull’ex centrocampista del Milan, accostato anche al Liverpool

In casa Barcellona e non solo continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Kessiè. Come riportato da Fabrizio Romano, nonostante le recenti voci il centrocampista non è un obiettivo del Liverpool.

L’ex Milan dovrebbe parlare presto con l’allenatore dei blaugrana Xavi per definire una volta per tutte il suo futuro.