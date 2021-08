Kessie, atteso a Milanello e poi la firma sul nuovo contratto: la situazione

Kessie, Milan pronto al rinnovo: attenzione alla settimana entrante che potrebbe essere decisiva mentre il tempo stringe verso il campionato

Kessie, Milan pronto al rinnovo: attenzione alla settimana entrante che potrebbe essere decisiva mentre il tempo stringe verso il campionato. Gazzetta dello sport di questa mattina apre così alla questione, prettamente burocratica: “Via alle grandi manovre per i rinnovi: “Forte adeguamento per Franck”.

LA SITUAZIONE- “L’ivoriano Chiede stipendio da top (7 milioni), il Milan offre 6 più bonus per evitare il parametro zero “. E ancora: “Franck Kessie- prosegue il quotidiano- è atteso al Milan a breve: ha avuto qualche giorno di vacanza dopo Tokyo, ma arriverà a Milano nei primi giorni della settimana: la richiesta iniziale è di uno stipendio di 7 milioni di euro, il Milan per ora è attestato a 6 milioni più bonus e tutto si gioca su come strutturare quei bonus. Con il contratto in essere, che però scade alla fine della stagione 2021-22, il centrocampista ivoriano guadagna 2,2 milioni e ci sono parecchi rossoneri che incassano più di lui”.