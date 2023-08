Kessié in Arabia Saudita? L’Al Ahli fa sul serio: le ultime sull’ex centrocampista del Milan oggi in forza al Barcellona

Il futuro di Franck Kessié potrebbe essere davvero in Arabia Saudita. L’Al Ahli in queste ore sta facendo passi in avanti per l’ex centrocampista del Milan oggi in forza al Barcellona.

Com riportato da Fabrizio Romano, i sauditi hanno messo sul piatto 15 milioni di euro per l’ivoriano, che ha già accettato un contratto di tre anni. L’affare potrebbe concludersi a breve.