Kerkez sul Milan: «E’ una grande squadra, ero molto felice lì e ho imparato tanto». Le parole dell’ex terzino del Milan primavera

Milos Kerkez ha parlato ai microfoni di TMW della sua esperienza al Milan. Ecco le parole dell’ex terzino della formazione Primavera:

«Quello italiano è uno dei campionati più importanti al mondo. Non ho giocato in prima squadra, è vero, ma per me è stato importantissimo andare al Milan e allenarmi coi giocatori del Milan. E’ una grande squadra, ero molto felice lì e ho imparato tanto. Mi sono allenato con la prima squadra e ho giocato con la Primavera, è stato fantastico»