Kelly Milan, Moncada non molla la presa ma guarda alle alternative: il punto

Kelly Milan, Moncada non molla la presa per il difensore del Bournemouth ma guarda anche alle alternative: il punto

Sky Sport ha fatto il punto sulle possibili mosse sul mercato del Milan, soprattutto per quanto riguarda la difesa. I rossoneri non mollano la presa per Kelly, ma guardano ora anche alle alternative.

Il difensore del Bournemouth piace molto, ma la folta concorrenza impone anche al ricerca di piani alternativi. Tra questi Marcandalli della Reggiana, van Breemen del Basilea e Dragusin del Genoa.