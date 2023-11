Kelly Milan, si complica molto la corsa al centrale del Bournemouth: le NOVITÀ sul futuro del difensore inglese

Ci sono importanti novità per quanto riguarda il futuro di Lloyd Kelly, giocatore seguito con grande attenzione dal Milan per rinforzare il reparto arretrato.

Potrebbe complicarsi molto la corsa dei rossoneri all’inglese. A giugno la Juventus saluterà Alex Sandro e in pole per sostituirlo ha messo proprio Kelly. Per il Diavolo ci sarà da fare un grande sforzo per superare la concorrenza. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.